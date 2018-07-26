Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 вещей, которые не любят кошки. Показываем на гифках
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Брэд Питт отказался от личной жизни ради отцовства
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Бондарчук, Шнуров и рэпер Pharaoh зажгли на юбилее у Оболенцевой
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм отрезала волосы против воли отца
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
Оставшийся без жилья Шура рассказал о жизни с проституткой - СМИ
Миллионер Дулин нашел шахты с золотом во дворе
Как определить меланому: врач назвал главный признак
10 моделей с нестандартной красотой (фото)
47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

На Русском острове от отравления газом умерла девочка

Поздно вечером в скорую помощь Владивостока поступило сообщение о том, что на Русском острове в бессознательном состоянии обнаружена несовершеннолетняя. Как стало известно корреспонденту DEITA. RU, тело девушки нашли на территории военно-патриотического центра.

Источник: ДЕЙТА

По предварительным данным, прибывшие на место происшествия врачи скорой обнаружили пострадавшую за пристройкой в конюшне и провели необходимые реанимационные действия, но спасти девушку не удалось.

Сотрудники полиции обнаружили рядом с погибшей пустой баллон с бытовым газом, поэтому основной версией случившегося стал несчастный случай. Согласно версии следствия, потерпевшая самостоятельно вдыхала содержимое емкости, после чего почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

По факту гибели несовершеннолетней проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Игорь Бегунов.

Все новости региона
 Взрывом, напугавшим горожан, покорежило легковой автомобиль
Озвучено, за чьи деньги построят "супермост" на Сахалин
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Госсекретарь назвал главную проблему США
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь
Бумажный поворот. Откуда появились тысячи россиян без паспортов
Бывшего российского сенатора арестовали в Италии
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь