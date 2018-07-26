На Русском острове от отравления газом умерла девочка

Поздно вечером в скорую помощь Владивостока поступило сообщение о том, что на Русском острове в бессознательном состоянии обнаружена несовершеннолетняя. Как стало известно корреспонденту DEITA. RU, тело девушки нашли на территории военно-патриотического центра.