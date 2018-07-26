На Русском острове от отравления газом умерла девочка

По предварительным данным, прибывшие на место происшествия врачи скорой обнаружили пострадавшую за пристройкой в конюшне и провели необходимые реанимационные действия, но спасти девушку не удалось.
Сотрудники полиции обнаружили рядом с погибшей пустой баллон с бытовым газом, поэтому основной версией случившегося стал несчастный случай. Согласно версии следствия, потерпевшая самостоятельно вдыхала содержимое емкости, после чего почувствовала себя плохо и потеряла сознание.
По факту гибели несовершеннолетней проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.