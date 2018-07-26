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04:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Взрывом, напугавшим горожан, покорежило легковой автомобиль

В среду, 25 июля, нелепое ДТП произошло во Владивостоке, в районе дома № 11 по улице Березовой, сообщает DEITA. RU. Как пишет паблик dps. control, большегруз начал парковаться к обочине. Фуру стала объезжать Toyota Caldina, и в этот момент на…

Как пишет паблик dps.control, большегруз начал парковаться к обочине. Фуру стала объезжать Toyota Caldina, и в этот момент на полуприцепе взрывается колесо. Из-за взрыва повреждены две двери легкового авто.

Отмечается, что европротокол по такому случаю не составляется.

По словам местной жительницы, она грела автомобиль возле дома № 7 по улице Березовой около 19 часов вечера. В это время прогремел какой-то взрыв. Сигнализации всех автомобилей в окрестности тут же заработали. «Конечно, я напугалась. Во двор дома забежала испуганная собака, поджав хвост, она просилась в подъезд. Когда я выехала на улицу, то понять, что это был за взрыв так и не смогла. На перекрестке тулилось несколько большегрузов, проезд был затруднен», — рассказывает Анастасия.

Екатерина Лапкина.

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