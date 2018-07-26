Взрывом, напугавшим горожан, покорежило легковой автомобиль

По словам местной жительницы, она грела автомобиль возле дома № 7 по улице Березовой около 19 часов вечера. В это время прогремел какой-то взрыв. Сигнализации всех автомобилей в окрестности тут же заработали. «Конечно, я напугалась. Во двор дома забежала испуганная собака, поджав хвост, она просилась в подъезд. Когда я выехала на улицу, то понять, что это был за взрыв так и не смогла. На перекрестке тулилось несколько большегрузов, проезд был затруднен», — рассказывает Анастасия.