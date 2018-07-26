Пострадала только клумба: новосибирец на седане вылетел с дороги

В Новосибирске на площади Лунинцев на клумбе серьезно пострадали цветы из-за легкового автомобиля. Hyundai Solaris вылетел с дороги и перевернувшись оказался в цветнике в центре кольца, сообщает группа «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

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Нужно отдать должное крепости седана — хоть автомобиль очень серьезно пострадал, внутри его пассажиры остались целы. Медицинская помощь не потребовалась ни двум девушкам — пассажиркам, ни водителю. На данный момент причины аварии неизвестны, а сибиряки в резкой форме предлагают устранить его последствия.

— Завтра с утра вспахать и посадить цветов! — возмущаются очевидцы в группе.