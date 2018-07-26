Пострадала только клумба: новосибирец на седане вылетел с дороги
К счастью, кроме цветов и машины в аварии никто не пострадал.
К счастью, кроме цветов и машины в аварии никто не пострадал.
В Новосибирске на площади Лунинцев на клумбе серьезно пострадали цветы
Нужно отдать должное крепости седана — хоть автомобиль очень серьезно пострадал, внутри его пассажиры остались целы. Медицинская помощь не потребовалась ни двум девушкам — пассажиркам, ни водителю. На данный момент причины аварии неизвестны, а сибиряки в резкой форме предлагают устранить его последствия.
— Завтра с утра вспахать и посадить цветов! — возмущаются очевидцы в группе.
— И так мало цветников и клумб в городе, так ещё и всякие… портят! Заставить, чтобы облагородили то, что разнесли и помяли! — написала подписчица группы Анна.