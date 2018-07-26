Рыбаки из Комсомольска-на-Амуре попали под следствие за вылов осетров

При осмотре судна правоохранители обнаружили девять фрагментов рыб осетровых пород и рыболовные сети. По этому факту дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258.1 (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов). Максимальная санкция — штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок до трех лет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ДФО.