Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 историй бездомных животных, которые стали домашними
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Жасмин похудела на 16 килограммов
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Прервал молчание: тайный избранник Фриске прошел через полиграф
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Реформа ОСАГО: полис на три года и новые тарифы
МАЗ хлопнул дверью на ралли-рейде «Шёлковый путь»
47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
04:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Рыбаки из Комсомольска-на-Амуре попали под следствие за вылов осетров

В районе села Бельго транспортные полицейские остановили катер с двумя рыбаками — жителями Комсомольска-на-Амуре.

При осмотре судна правоохранители обнаружили девять фрагментов рыб осетровых пород и рыболовные сети. По этому факту дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258.1 (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов). Максимальная санкция — штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок до трех лет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ДФО.

Все новости региона
Рыбаки из Комсомольска-на-Амуре попали под следствие за вылов осетров
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Госсекретарь назвал главную проблему США
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь
Бумажный поворот. Откуда появились тысячи россиян без паспортов
Бывшего российского сенатора арестовали в Италии
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь