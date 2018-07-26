С организатора игорного бизнеса в Приморье взыскали почти 400 млн рублей

По данным надзорного ведомства, в 2016 году житель Владивостока признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр. Согласно приговору, вступившему в законную силу, фигурант в 2012 году законспирировал сеть игорных заведений под видом интернет-кафе. В 2015 году правоохранители пресекли их работу.