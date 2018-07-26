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05:20 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Норильске посылка с ртутью парализовала работу почтового отделения

В Норильске опасная посылка на неделю парализовала работу местного почтового отделения. В одной из коробок обнаружили повреждённую ёмкость со ртутью, смертельная жидкость успела разлиться по помещениям почты. Кто и кому, а главное, с какой целью отправил опасный металл?

Источник: Вести - Красноярск

«Отделение закрыто» — эта надпись без объяснения причины встречает посетителей центрального городского почтамта уже больше недели. Всему виной смертельно опасная посылка. Ртутный выпрямитель тока из Москвы заказала местная телекоммуникационная компания. При вскрытии коробки оказалось, что в пути оболочка детали была повреждена и жидкость вытекала прямо на пол почтового отделения.

«До сих пор проводится демеркуризация, уже третья по счёту. Неоднократно для того, чтобы граждане и сотрудники понимали, что там безопасно находиться, проводились замеры. Сегодня будет проводиться последняя стадия по устранению очагов ртути», — сообщил помощник прокурора Норильска Руслан Батралиев.

Ртуть и её пары могут накапливаться в организме. Это высокотоксичный яд, он поражает центральную нервную, ферментативную и кроветворную системы. К счастью, опасность для здоровья норильчан уже миновала. При этом суд не нашёл в действиях норильского отделения Почты России нарушения законодательства и отклонил требование Роспотребнадзора наказать предприятие. А вот имела ли почта право принимать к отправке опасные приборы, покажет прокурорская проверка.

Ответить за ЧП в почтовом отделении, скорее всего, придётся отправителю опасной посылки, в полицию уже поступило заявление на его розыск.

Владислав ТАМОШАУСКАС.

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