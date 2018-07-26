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05:26 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске ищут мужчину, который ушел из дома в одних трусах

В Красноярске пропал 40-летний Андрей Самозванов. Его ищут уже третий день.

Источник: НИА Красноярск

Ориентировку опубликовали накануне вечером в паблике «Поиск пропавших детей — Красноярск». Сообщается, что днем 23 июля мужчина ушел из дома по Красрабу, 88А и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, искривленный нос, веснушки. Особые приметы: на плече татуировка в виде паука.

Волонтеры сообщают, что мужчина ушел из дома почти голым — на нем были только синие боксеры.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Самозванова, просят сообщить по телефонам: 8 (391) 213−45−77 — полиция, 8−950−996−60−66 — волонтеры.

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