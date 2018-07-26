В Красноярске ищут мужчину, который ушел из дома в одних трусах

Источник: НИА Красноярск

Ориентировку опубликовали накануне вечером в паблике «Поиск пропавших детей — Красноярск». Сообщается, что днем 23 июля мужчина ушел из дома по Красрабу, 88А и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, искривленный нос, веснушки. Особые приметы: на плече татуировка в виде паука.

Волонтеры сообщают, что мужчина ушел из дома почти голым — на нем были только синие боксеры.