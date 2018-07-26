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05:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Руководители приморской УК создали преступный альянс

Начальник одной из УК Приморья украли деньги у людей, сообщили DEITA. RU в прокуратуре Приморья.

Мошенники занимали должности директора и главного бухгалтера в одной из управляющих компаний Спасска-Дальнего. Ими составлялись договоры подряда о выполнении определенных работ, которые ранее уже фактически были выполнены. Переведенные денежные средства в счет оплаты якобы выполненных работ они присваивали и тратили на свои нужды.

Всего таким путем фигурантам удалось похитить свыше 160 тыс. рублей.

На имущество бывшего директора управляющей компании наложен арест, дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Михаил Грач.

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