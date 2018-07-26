Руководители приморской УК создали преступный альянс

Мошенники занимали должности директора и главного бухгалтера в одной из управляющих компаний Спасска-Дальнего. Ими составлялись договоры подряда о выполнении определенных работ, которые ранее уже фактически были выполнены. Переведенные денежные средства в счет оплаты якобы выполненных работ они присваивали и тратили на свои нужды.