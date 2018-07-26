Руководители приморской УК создали преступный альянс
Начальник одной из УК Приморья украли деньги у людей, сообщили DEITA. RU в прокуратуре Приморья.
Начальник одной из УК Приморья украли деньги у людей, сообщили DEITA. RU в прокуратуре Приморья.
Мошенники занимали должности директора и главного бухгалтера в одной из управляющих компаний
Всего таким путем фигурантам удалось похитить свыше 160 тыс. рублей.
На имущество бывшего директора управляющей компании наложен арест, дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Михаил Грач.