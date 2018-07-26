Катастрофа частного самолета в небе над Новосибирском — подробности

Источник: VN.ru

«Двигатель не работал, а стоял гул, свист. И все, потом тишина», — рассказывают очевидцы.

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Эти звуки взбудоражили жителей дачных обществ в районе Мочищенского шоссе в начале седьмого утра. Для обмена мнениями относительно произошедшего местные даже создали чат в одном из интернет-сообществ. Вскоре новосибирские спасатели подтвердили, что совместно с томскими коллегами ведут поиски самолета. Изначально работали в таком радиусе — Ленинский и Заельцовский районы Новосибирска, Колыванский, Мошковский и Болотнинский районы Новосибирской области, а также часть территории Томской области.

«С помощью беспилотника обнаружили предмет, похожий на самолет. Спасатели МАСС и сотрудники МЧС прибыли на место. Убедились, что это действительно тот самолет, который нашли», — говорит заместитель начальника МАСС Новосибирска Константин Максимов.

Разбился частный одномоторный самолет CIRRUS 22. Пилот погиб, пассажиров на борту не было. По предварительной информации, судном управлял сам владелец — предприниматель из Томска. По мнению экспертов, данный тип самолетов является относительно новым и хорошо себя зарекомендовавшим в плане надежности.

«В ближайшее время будут изъяты образцы топлива, которым заправлялось воздушное судно в аэропорту Северный. В данный момент изымается документация на самолет, изучаются обстоятельства полета», — рассказала и. о. старшего помощника руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

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