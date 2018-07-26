Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту из бутылок и досок

Мужчину задержали в момент, когда тот на самодельном плоту, изготовленном из пластиковых бутылок и досок, «двигался через залив Сиваш со стороны Украины в Крым», уточнили в управлении.

«Свой поступок гражданин объяснил как увлечение экстремальным туризмом, конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста», — говорится в сообщении.

При себе у туриста пограничники нашли российский паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамеру.

«В ходе опроса выяснилось, что ранее мужчина имел украинское гражданство. Паспорт гражданина РФ получил в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — уточнили в пресс-службе.