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06:56 (мск), источник: ТАСС

Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту из бутылок и досок

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Российские пограничники задержали на севере Крыма туриста, который пытался попасть на полуостров на самодельном плоту в обход границы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.

Мужчину задержали в момент, когда тот на самодельном плоту, изготовленном из пластиковых бутылок и досок, «двигался через залив Сиваш со стороны Украины в Крым», уточнили в управлении.

«Свой поступок гражданин объяснил как увлечение экстремальным туризмом, конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста», — говорится в сообщении.

При себе у туриста пограничники нашли российский паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамеру.

«В ходе опроса выяснилось, что ранее мужчина имел украинское гражданство. Паспорт гражданина РФ получил в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — уточнили в пресс-службе.

Нарушитель был оштрафован по статье 18.1 КоАП РФ («Нарушение режима государственной границы РФ»), добавили в погрануправлении. Сумма штрафа в сообщении не уточняется.

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