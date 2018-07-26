Территорию поисков 7-летнего мальчика из Алматы расширили до границы с Кыргызстаном

«Пока результатов нет. Сегодня создали два направления. То есть поиски будут еще больше углубленные, на расстоянии около 25 километров. Одна поисковая группа пойдет в сторону запада, а вторая группа — в сторону востока. Также будут представители областного акимата, двое депутатов вышли на поиск ребенка. Шесть работников акимата, ветслужбы будут дальше по схеме обследовать местность, 40 полицейских, еще 15 на лошадях. Будем проверять все щели и ущелья. Одна группа дойдет до Кыргызстана», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.