Крупную партию сигарет и алкоголя изъяли в Новосибирске

«В Новосибирске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке бойцов ОМОН провели обыск на складе, где хранились спиртные напитки и табачные изделия, — говорит представитель ГУ МВД по региону Наталья Суковатова.

— Вся продукция не имела обязательной маркировки акцизными и специальными марками. Было изъято 1200 ящиков крепких спиртных напитков и более 470 тысяч пачек сигарет, изготовленных в странах ближнего зарубежья.

Одновременно в 13 магазинах Новосибирска полицейские изымали нелегальный товар, уже поступивший в розничную реализацию. «У поставщика найдено почти три миллиона рублей, — продолжает Наталья Суковатова. — Еще свыше 300 тысяч рублей оперативные сотрудники полиции изъяли в одном из магазинов».