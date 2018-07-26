Вагоны сошли с рельсов на дальневосточной станции

По словам начальника отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги Инны Пепеляевой, происшествие случился в 10 часов 20 минут по местному времени. При маневровых работах произошел сход двух порожних вагонов. Движение по станции не прерывалось.