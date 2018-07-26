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07:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Вагоны сошли с рельсов на дальневосточной станции

Утром в четверг, 26 июля, на станции Хабаровск II Дальневосточной железной дороги с рельсов сошли порожние вагоны, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

По словам начальника отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги Инны Пепеляевой, происшествие случился в 10 часов 20 минут по местному времени. При маневровых работах произошел сход двух порожних вагонов. Движение по станции не прерывалось.

Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.

Причина происшествия выясняется.

Екатерина Лапкина.

Во время загрузки произошла ошибка.
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