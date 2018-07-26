Вагоны сошли с рельсов на дальневосточной станции
Утром в четверг, 26 июля, на станции Хабаровск II Дальневосточной железной дороги с рельсов сошли порожние вагоны, сообщает DEITA. RU.
Утром в четверг, 26 июля, на станции Хабаровск II Дальневосточной железной дороги с рельсов сошли порожние вагоны, сообщает DEITA. RU.
По словам начальника отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги Инны Пепеляевой, происшествие случился в 10 часов 20 минут по местному времени. При маневровых работах произошел сход двух порожних вагонов. Движение по станции не прерывалось.
Пострадавших нет. Угрозы экологии нет.
Причина происшествия выясняется.
Екатерина Лапкина.