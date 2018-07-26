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08:20 (мск), источник: НИА Калининград

Около 60 человек тушили пожар в производственном цеху в Калининграде

Сообщение о пожаре на улице Совхозной в Калининграде, где находятся производственные помещения одного из предприятий, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях накануне в 17:53.

К месту происшествия были направлены пожарные расчеты Калининградского гарнизона в составе 30 человек и 8 единиц техники. К вылету стали готовить вертолет КА-32 с выносным сливным устройством ВСУ-5.

В 18:17 пожару был присвоен повышенный ранг опасности № 2. К этому времени огонь уже бушевал на площади 800 м². Было принято решение о наращивании сил и средств. К месту пожара были стянуты расчеты пожарно-спасательных частей СПСЧ, ПСЧ-1, 3, 4, 5, 7, 31, группа КПСО филиала СЗРПСО ПСО г. Калининграда в составе 57 человек и 12 единиц техники.

В 19:15 была осуществлена полная ликвидация пожара. По информации Центра управления в кризисных ситуациях, пострадавших нет. Причина пожара не уточняется.

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