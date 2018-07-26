Около 60 человек тушили пожар в производственном цеху в Калининграде

К месту происшествия были направлены пожарные расчеты Калининградского гарнизона в составе 30 человек и 8 единиц техники. К вылету стали готовить вертолет КА-32 с выносным сливным устройством ВСУ-5.

В 18:17 пожару был присвоен повышенный ранг опасности № 2. К этому времени огонь уже бушевал на площади 800 м². Было принято решение о наращивании сил и средств. К месту пожара были стянуты расчеты пожарно-спасательных частей СПСЧ, ПСЧ-1, 3, 4, 5, 7, 31, группа КПСО филиала СЗРПСО ПСО г. Калининграда в составе 57 человек и 12 единиц техники.