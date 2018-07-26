С преступников начали брать деньги для пострадавших — Генпрокуратура РК

«Законом предусмотрен двухлетний период накопления средств в фонде, который поможет аккумулировать средства для дальнейших выплат, начало которых предусмотрено с 1 июля 2020 года. Основным источником поступления является принудительный платеж, взыскиваемый судом со всех без исключения виновных лиц, в отношении которых состоялся обвинительный приговор суда. Поэтому, по всем совершенным уже с 1 июля текущего года преступлениям, начнется взыскание в Фонд», — сообщает Генеральная прокуратура.
«Компенсация из Фонда будет осуществляться в виде единовременной финансовой выплаты. При этом, пострадавший не лишается возможности дальнейшего взыскания полного ущерба с виновного лица. Исходя из мирового опыта и Европейской Конвенции о возмещении ущерба, компенсация предусмотрена жертвам насильственных преступлений», — говорится в сообщении.
Выплаты будут осуществляться:
Всего перечнем предусмотрено 124 состава преступления по 46 статьям Уголовного кодекса.
Сумма принудительного взыскания составляет от 5 до 30 МРП в зависимости от тяжести преступления.
Другими источниками наполнения Фонда будут являться взыскания, наложенные судом за процессуальные нарушения, а также суммы, удерживаемые с осужденных, исполняющих наказание в виде исправительных работ. Предполагается, что ежегодная сумма поступлений в Фонд будет составлять более 1 миллиарда тенге.
В декабре 2017 года Сенат Парламента принял законопроект о создании Фонда компенсации вреда потерпевшим от уголовных правонарушений. 10 января 2018 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал соответствующий закон.