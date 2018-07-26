С преступников начали брать деньги для пострадавших — Генпрокуратура РК

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«Законом предусмотрен двухлетний период накопления средств в фонде, который поможет аккумулировать средства для дальнейших выплат, начало которых предусмотрено с 1 июля 2020 года. Основным источником поступления является принудительный платеж, взыскиваемый судом со всех без исключения виновных лиц, в отношении которых состоялся обвинительный приговор суда. Поэтому, по всем совершенным уже с 1 июля текущего года преступлениям, начнется взыскание в Фонд», — сообщает Генеральная прокуратура.

«Компенсация из Фонда будет осуществляться в виде единовременной финансовой выплаты. При этом, пострадавший не лишается возможности дальнейшего взыскания полного ущерба с виновного лица. Исходя из мирового опыта и Европейской Конвенции о возмещении ущерба, компенсация предусмотрена жертвам насильственных преступлений», — говорится в сообщении.

Выплаты будут осуществляться:

несовершеннолетним жертвам сексуального насилия;

жертвам торговли людьми или пыток;

лицам, которым из-за преступления нанесен тяжкий вред здоровью или зараженным вирусом СПИДа;

преступления нанесен тяжкий вред здоровью или зараженным вирусом СПИДа; законным представителям в случае смерти потерпевшего.

Всего перечнем предусмотрено 124 состава преступления по 46 статьям Уголовного кодекса.

Сумма принудительного взыскания составляет от 5 до 30 МРП в зависимости от тяжести преступления.

Другими источниками наполнения Фонда будут являться взыскания, наложенные судом за процессуальные нарушения, а также суммы, удерживаемые с осужденных, исполняющих наказание в виде исправительных работ. Предполагается, что ежегодная сумма поступлений в Фонд будет составлять более 1 миллиарда тенге.