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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крымске в ДТП с маршруткой погибли 4 человека, ещё 13 пострадали

Смертельная авария случилась около 4:20 на трассе между Крымском и селом Джигинка.

По предварительной информации, столкнулась маршрутка с пассажирами и автомобиль BMW.

— В результате аварии на месте погибли 4 человека, 5 человек госпитализировали, ещё 7 обратились за помощью к медикам, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются точное количество участников и пострадавших в результате ДТП, а также все причины и обстоятельства случившегося.

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