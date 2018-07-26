В Крымске в ДТП с маршруткой погибли 4 человека, ещё 13 пострадали
Смертельная авария случилась около 4:20 на трассе между Крымском и селом Джигинка.
Смертельная авария случилась около 4:20 на трассе между Крымском и селом Джигинка.
По предварительной информации, столкнулась маршрутка с пассажирами и автомобиль BMW.
— В результате аварии на месте погибли 4 человека, 5 человек госпитализировали, ещё 7 обратились за помощью к медикам, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в
Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники ДПС и