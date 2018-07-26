В Крымске в ДТП с маршруткой погибли 4 человека, ещё 13 пострадали

По предварительной информации, столкнулась маршрутка с пассажирами и автомобиль BMW.

— В результате аварии на месте погибли 4 человека, 5 человек госпитализировали, ещё 7 обратились за помощью к медикам, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.