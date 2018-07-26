Разлив мазута во Владивостоке: виновных до сих пор нет

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в бухте Золотого рога обнаружили крупное мазутное пятно площадью 600 квадратных метров. С самого утра оно качается на волнах в районе причалов № 4 и № 5, между причальной стенкой и тремя судами — «CMB Giulia», «Asia Emerald IV’Ю «Hansung».

Сейчас пятно убирают специалисты приморского филиала морской спасательной службы и аварийно-спасательного подразделения.

Заместитель капитана порта Владивосток случившееся комментировать отказался. О деталях ЧП «Комсомолке» рассказал заместитель руководителя «Морспасслужбы» Владимир Щукин сообщил, что официально разлива нефтепродуктов нет: речь идет об одиноком мазутном пятнышке.

— Мазутная плёнка плавает вдоль причала между судами. Мы сейчас занимаемся её уборкой. Думаю, очистим море уже сегодня. Кто виновники происшествия, пока не знаем. Сейчас надзорные органы их активно разыскивают, — рассказал он корреспонденту редакции.