Разлив мазута во Владивостоке: виновных до сих пор нет
В «Морспасслужбе» уверяют, что масштабы ЧП не очень серьезны.
В «Морспасслужбе» уверяют, что масштабы ЧП не очень серьезны.
Сегодня в бухте Золотого рога обнаружили крупное мазутное пятно площадью 600 квадратных метров. С самого утра оно качается на волнах в районе причалов № 4 и № 5, между причальной стенкой и тремя судами — «CMB Giulia», «Asia Emerald IV’Ю «Hansung».
Сейчас пятно убирают специалисты приморского филиала морской спасательной службы и
— Мазутная плёнка плавает вдоль причала между судами. Мы сейчас занимаемся её уборкой. Думаю, очистим море уже сегодня. Кто виновники происшествия, пока не знаем. Сейчас надзорные органы их активно разыскивают, — рассказал он корреспонденту редакции.
На данный момент специалисты уже собрали около 750 литров мазута. Примечательно, что ЧП произошло в преддверии Дня ВМФ. На этой неделе в Амурском заливе идет энергичная подготовка ко Дню ВМФ. В водах порта ждут своего звёздного часа много военных кораблей и судов, а также гражданский и маломерный флот. Остается надеяться, что разлив действительно устранят до начала праздников.