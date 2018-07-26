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17:06 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой в Ростове-на-Дону

Мотоциклист пострадал в результате ДТП с иномаркой в Ростове-на-Дону.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на очевидцев происшествия, инцидент произошел 25 июля около 22.00 на улице Доватора возле Змиевской балки.

Мотоцикл, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в иномарку.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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