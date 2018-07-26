Мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой в Ростове-на-Дону
Мотоциклист пострадал в результате ДТП с иномаркой в
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Мотоциклист пострадал в результате ДТП с иномаркой в
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на очевидцев происшествия, инцидент произошел 25 июля около 22.00 на улице Доватора возле Змиевской балки.
Мотоцикл, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, врезался в иномарку.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.