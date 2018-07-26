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08:42 (мск), источник: РИА Новости

Роскосмос подтвердил задержание гендиректора НПО им. Лавочкина Лемешевского

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Роскосмос проинформирован следственными органами о задержании гендиректора НПО им Лавочкина Сергея Лемешевского, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

«Мы подтверждаем информацию о задержании Лемешевского», — сказал глава пресс-службы Владимир Устименко.

Уголовное дело в отношении Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков «Фрегат» и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности, ранее подтвердил РИА Новости Устименко.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

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