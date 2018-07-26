Роскосмос подтвердил задержание гендиректора НПО им. Лавочкина Лемешевского

Уголовное дело в отношении Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков «Фрегат» и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности, ранее подтвердил РИА Новости Устименко.