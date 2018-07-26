В Омской области безработного депутата лишили мандата из-за наркотиков
Решением совета Екатерининского сельского поселения депутат от КПРФ Илья Козлик был лишен мандата, сообщает прокуратура Омской области.
Решением совета Екатерининского сельского поселения депутат от КПРФ Илья Козлик был лишен мандата, сообщает прокуратура Омской области.
Приговором Первомайского районного суда Омска депутат осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств), к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.
В сентябре 2017 года коммунист приобрел синтетический наркотик без цели сбыта, что установили в суде. Приговор вступил в законную силу, а значит Илья Козлик не мог продолжать осуществлять полномочия депутата.
Отметим, что на момент избрания в 2015 году Козлик имел статус временно неработающего. По сведениям «СуперОмска», сейчас неудачливый политик пытается сделать актерскую карьеру в Москве.