В Омской области безработного депутата лишили мандата из-за наркотиков

Приговором Первомайского районного суда Омска депутат осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств), к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.

В сентябре 2017 года коммунист приобрел синтетический наркотик без цели сбыта, что установили в суде. Приговор вступил в законную силу, а значит Илья Козлик не мог продолжать осуществлять полномочия депутата.