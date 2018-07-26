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10:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области безработного депутата лишили мандата из-за наркотиков

Решением совета Екатерининского сельского поселения депутат от КПРФ Илья Козлик был лишен мандата, сообщает прокуратура Омской области.

Приговором Первомайского районного суда Омска депутат осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств), к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.

В сентябре 2017 года коммунист приобрел синтетический наркотик без цели сбыта, что установили в суде. Приговор вступил в законную силу, а значит Илья Козлик не мог продолжать осуществлять полномочия депутата.

Отметим, что на момент избрания в 2015 году Козлик имел статус временно неработающего. По сведениям «СуперОмска», сейчас неудачливый политик пытается сделать актерскую карьеру в Москве.

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