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08:49 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье на птицефабрике нашли нелегальный цех по производству духов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Цех по производству поддельных духов обнаружили сотрудники правоохранительных органов на территории птицефабрики в Подмосковье, ущерб правообладателям составил более 60 миллионов рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории птицефабрики. При осмотре помещений сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления, розлива и упаковки поддельной парфюмерии, а также склад с готовой продукцией якобы известных мировых брендов», — сказала она.

По словам Петровой, у найденных духов была некачественная упаковка, размытые штрих-коды. Также отсутствовали стикеры на русском языке, обязательные для продажи импортной продукции на территории страны.

«Всего в результате операции полицейскими обнаружено и изъято около 20 тысяч флаконов с фальсифицированными духами, около 1,5 тысячи литров спирта, свыше 100 тысяч единиц пустых флаконов, а также необходимая фурнитура, используемая для изготовления поддельной парфюмерии», — отметила Петрова.

Как отметила начальник пресс-службы ведомства, ущерб компаниям-правообладателям составил более 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.

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