В Подмосковье на птицефабрике нашли нелегальный цех по производству духов

«Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории птицефабрики. При осмотре помещений сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления, розлива и упаковки поддельной парфюмерии, а также склад с готовой продукцией якобы известных мировых брендов», — сказала она.

По словам Петровой, у найденных духов была некачественная упаковка, размытые штрих-коды. Также отсутствовали стикеры на русском языке, обязательные для продажи импортной продукции на территории страны.

«Всего в результате операции полицейскими обнаружено и изъято около 20 тысяч флаконов с фальсифицированными духами, около 1,5 тысячи литров спирта, свыше 100 тысяч единиц пустых флаконов, а также необходимая фурнитура, используемая для изготовления поддельной парфюмерии», — отметила Петрова.