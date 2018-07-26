Бешенство продолжает распространяться в Хабаровском крае

Уже девять очагов бешенства зарегистрировано в Хабаровском крае. Случаи обнаружения животных, больных опасным вирусом, подтверждены в краевой столице, ее окрестностях и Комсомольске-на-Амуре.

Два новых случая заболевания бешенством были зарегистрированы в квартале индивидуальной застройки Малая Хапсоль в Комсомольске и в селе в Хабаровском районе Воронежское-2. Если в первом случае мертвую дикую лису местные жители обнаружили на автобусной остановке, то во втором дикий зверь покусал домашнего пса. У собаки стояла прививка от бешенства, сейчас питомец находится под наблюдением специалистов.

Теперь к списку поселений, где есть угроза распространения бешенства, добавились села Хабаровского района Воронежское — 1,2,3, Виноградовка, Нагорное, Мичуринское. В список вошли и поселения Комсомольского района — Новый мир, Хурба и Молодежный. Неблагополучным по бешенству объявлен и сам город Юности.

Ранее специалисты включили в этот список села Хабаровского района: Свечино, Заозерное и Тополево, Матвеевка, Смирновка, Федоровка, Восточное, Малиновка, Мирное, Ровное, Сергеевка, Скворцово, Тополево, Черная Речка, Чистополье. Не стоит расслабляться и жителям краевой столицы, поскольку один очаг бешенства был зарегистрирован и в Хабаровске. В список попали районы, которые находятся близ границ города — Краснофлотский и Железнодорожный.

— В населенных пунктах проходят карантинные мероприятия — массово вакцинируются от бешенства животные, а с людьми проводится информационно-разъяснительная работа. Например, в Комсомольске объявлено, что все желающие могут привить своих питомцев бесплатно. Специалисты делают подворовые и поквартирные обходы, — рассказала Марина Данилова, начальник отдела организации проведения карантинных противоэпизоотических мероприятий и лечебных мероприятий управления ветеринарии правительства Хабаровского края.

КСТАТИ.

Симптомы заражения бешенством у животных — это не только пена изо рта и «горящие» глаза. Одно из проявлений — чрезмерная ласка. Первое и главное: ни в коем случае нельзя контактировать с дикими животными. Если же заболел домашний питомец, то спасти его невозможно, если только ему не была поставлена прививка от бешенства.

Но если вдруг контакт со смертельно больным зверем все же произошел, немедленно необходимо вызвать скорую помощь и обратиться к медикам. В первые 10−15 минут после контакта рану нужно промыть водой с мылом.

Где бесплатно поставить прививку от бешенства животным.

Хабаровск:

Ветеринарная лечебница Северного округа.

— улица Тихоокеанская, 123, телефон: 8 (4212) 42−29−05 , 20−80−23;.

Режим работы: с 8:30 до 18:30 без перерыва и выходных.

Ветеринарная лечебница Центрального округа.

— переулок Степной, 6 Б, телефон: 8 (4212) 20−80−21 ;.

Режим работы: с 8:30 до 18:30 без перерыва и выходных.

Комсомольск-на-Амуре:

Комсомольская городская станция по борьбе с болезнями животных.

— улица Путейская, 93, телефоны: 8 (4217) 54−02−64 и 54−81−80.