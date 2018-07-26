Иностранец без прав рассекал по Приморью

Установлено, что в октябре 2017 года инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили автомобиль Ниссан Тино под управлением 38-летнего иностранного гражданина. Водитель предъявил полицейским удостоверение на право управления транспортным средством, имеющее признаки подделки.

Подложный документ был изъят и направлен на исследование. Согласно заключению эксперта, бланк водительского удостоверения не соответствует установленному образцу и является поддельным.

Установлено, что обвиняемый, не имея документов, разрешающих ему управлять транспортным средством на территории Российской Федерации, заказал поддельное водительского удостоверения по объявлению в сети Интернет.

Было возбуждено уголовное дело.

Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления.

Подсудимому могут назначить наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо полгода ареста.