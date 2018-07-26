Иностранец без прав рассекал по Приморью
В Находке окончено расследование уголовного дела по обвинению иностранного гражданина в использовании поддельного водительского удостоверения, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
В Находке окончено расследование уголовного дела по обвинению иностранного гражданина в использовании поддельного водительского удостоверения, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
Установлено, что в октябре 2017 года инспекторы
Подложный документ был изъят и направлен на исследование. Согласно заключению эксперта, бланк водительского удостоверения не соответствует установленному образцу и является поддельным.
Было возбуждено уголовное дело.
Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления.
Подсудимому могут назначить наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо полгода ареста.
Михаил Грач.