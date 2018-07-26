На набережной Обводного канала такси перевернулось на крышу

На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге такси перевернулось на крышу, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла в ночь с 25 на 26 июля. Водитель известной службы такси не справился с управлением и врезался в разделительную полосу. В результате машина перевернулась по середине дороги. Помимо водителя, в салоне находился пассажир. К счастью, они оба отделались легкими травмами.