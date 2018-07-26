На набережной Обводного канала такси перевернулось на крышу
В машине находились водитель и пассажир.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В машине находились водитель и пассажир.
На набережной Обводного канала в
Авария произошла в ночь с 25 на 26 июля. Водитель известной службы такси не справился с управлением и врезался в разделительную полосу. В результате машина перевернулась по середине дороги. Помимо водителя, в салоне находился пассажир. К счастью, они оба отделались легкими травмами.
По данному факту дорожная полиция начала проверку.