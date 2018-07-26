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10:09 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На набережной Обводного канала такси перевернулось на крышу

В машине находились водитель и пассажир.

На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге такси перевернулось на крышу, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла в ночь с 25 на 26 июля. Водитель известной службы такси не справился с управлением и врезался в разделительную полосу. В результате машина перевернулась по середине дороги. Помимо водителя, в салоне находился пассажир. К счастью, они оба отделались легкими травмами.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данному факту дорожная полиция начала проверку.

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