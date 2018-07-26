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09:49 (мск), источник: dostup1.ru

В Магнитогорске задержали 3 вооруженных мужчин

Они напали на салон сотовой связи и требовали передать им телефон.

В Магнитогорске (Челябинская область) задержали трех пьяных мужчин, которые угрожали сотруднику салона сотовой связи пистолетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 25 июля в магазине на Ленина, 139. Вооруженные пневматическим пистолетом мужчины требовали передать им телефон.

Выяснилось, что для молодых людей это не первое вооруженное нападение. Они были арестованы и доставлены в Орджоникидзевский отдел полиции, сообщает пресс-служба группы охранных предприятий «Право Роста».

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