Задержана мать погибшей девочки из Краснокамска

По данным «Ъ-Прикамье», женщина была задержана вчера днем после допроса в качестве подозреваемой. Сегодня следователь намерен обратиться с ходатайством в суд об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Как считают в правоохранительных органах, женщина может являться виновной в гибели своей дочери. Поскольку погибшая девочка являлась несовершеннолетней заседание об избрании меры пресечения будет проходить в закрытом режиме.



Задержание подозреваемой произошло после того, как расследование уголовного дела по факту смерти девочки из Краснокамска взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Как сообщила официальный представитель ведомства, Александр Бастрыкин поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершения смерти девочки и дать всестороннюю правовую оценку, как ответственным должностным лицам, так и органам системы профилактики.



14-летняя девочка умерла в Краснокамске 16 июля 2018 года, ее смерть зафиксировали врачи скорой помощи, которых вызвали на дом. По некоторым данным, смерть могла наступить из-за неправильного питания и истощения. СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В качестве свидетеля по этому делу была допрошена мать девочки и учителя школы, в которой она училась. Спустя несколько дней было возбуждено еще одно уголовное дело — по факту халатности должностных лиц. В рамках расследования этого дела будут допрошены сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, представители школы и других учреждений системы профилактики.



Вчера губернатор Пермского края поручил провести проверку школы и комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района.

