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11:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

После свадьбы в хабаровском кафе гости слегли в больницу

Специалисты Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора приступили к эпидемиологическому расследованию возможного отравления в одном из популярных кафе грузинской кухни. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом к выезду специалистов послужил пост хабаровчанки Марии Кузьминой, который та разместила в одном из пабликов в Инстаграме.

 — Никогда ничего подобного не писала, но тут просто перебор уже! — возмутилась девушка. — В субботу в нашей семье было великолепное событие — свадьба старшего брата моего мужа. Мы решили её отметить в кафе грузинской кухни «Сациви». Всё было просто великолепно: и отношение, и еда. Но на следующий день на скорой увезли сначала маму невесты, потом скорая понадобилась и для беременной девушки из гостей, а после и ещё 7 гостям. В больнице поставили диагноз — сальмонеллёз. Температура, тошнота, рвота, диарея. Просто кошмар.

В Роспотребнадзоре пока собирают информацию по этому случаю, в кафе сегодня выезжали специалисты для отбора проб.

 — К нам поступило два уведомления о госпитализации пациентов. Им поставлен диагноз острый гастроэнтерит. Связаться с гражданкой, которая разместила информацию в интернете пока не удалось. Ведется эпидемиологическое расследование. По его итогам будет приниматься решение о дальнейшей работе кафе, — рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова.

Острый гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка или кишечника. Заболевание может вызвано бактериями сальмонеллы, шигеллами, кампилобактериями, ротавирусом, норовирусом и другими возбудителями.

 — Мы в курсе этой ситуации, проверили всё, что люди на этой свадьбе кушали. Не обработанных термически блюд там не было в принципе, — рассказал в интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор кафе «Сациви» Евгений Бару. — Подозрение было на сальмонеллёз. Мы сами проверили всё, сейчас ещё и Роспотребнадзор всё проверяет. Объективных причин к отравлению мы не увидели, но всё возможно в этой жизни. На всякий случай исключили из меню все блюда из курицы, пока не получим результаты анализов.

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