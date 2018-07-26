Как в фильме ужасов: под Каменск-Уральским со скалы рухнул автомобиль
Водитель забыл поставить машину на ручник.
Водитель забыл поставить машину на ручник.
В нескольких километрах от
— Машина просто вылетела со скалы, как в самом ужасном фильме, — рассказала одна из очевидцев Ольга. — Не поставили видимо на ручник, и машина покатилась, причем скорость хорошая была, разогналась жутко. Видеть, как летит авто, было страшно и детям, и взрослым.
Еще один из отдыхающих сообщил, что машину «угробили» специально ради эффектного селфи.
К счастью, в скатившемся в расщелину автомобиле никого в этот момент не было.