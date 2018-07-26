Шестилетний мальчик получил травму на детской площадке в Нижних Сергах

ЕКАТЕРИНБУРГ. Прокуратура Нижнесергинского района начала проверку в связи с получением шестилетним ребенком травмы на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, 19 июля 2018 года шестилетний мальчик качался на качелях, установленных на детской площадке. Ввиду отсутствия на сидении качели необходимой детали, в образовавшееся отверстие в ходе раскачивания соскользнула нога ребенка. В результате мальчик получил перелом большой берцовой кости ноги.

Качели установлены на детской площадке около многоквартирного дома ТСЖ «Первое» по ул. Жукова в Нижних Сергах.

Прокуратура района в ходе надзорных мероприятий установит, кому принадлежит детская площадка, законность ее возведения, соответствие предъявляемым требованиям безопасности и ответственных за безопасность детского сооружения лиц. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям виновных лиц.