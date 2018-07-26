Шестилетний мальчик получил травму на детской площадке в Нижних Сергах
Прокуратура начала проверку.
Прокуратура начала проверку.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Прокуратура Нижнесергинского района начала проверку в связи с получением шестилетним ребенком травмы на детской площадке. Об этом сообщает
По предварительным данным, 19 июля 2018 года шестилетний мальчик качался на качелях, установленных на детской площадке. Ввиду отсутствия на сидении качели необходимой детали, в образовавшееся отверстие в ходе раскачивания соскользнула нога ребенка. В результате мальчик получил перелом большой берцовой кости ноги.
Качели установлены на детской площадке около многоквартирного дома ТСЖ «Первое» по ул. Жукова в Нижних Сергах.
Прокуратура района в ходе надзорных мероприятий установит, кому принадлежит детская площадка, законность ее возведения, соответствие предъявляемым требованиям безопасности и ответственных за безопасность детского сооружения лиц. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе дана
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