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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Осужденный за избиение DJ Smash пермский экс-депутат подал апелляцию

ПЕРМЬ, 26 июл — РИА Новости. Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев подал апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Перми, признавшего его виновным в избиении DJ Smash, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Источник: РИА Новости

На минувшей неделе Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, признав их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

«Апелляционная жалоба от Телепнева поступила в канцелярию. От других участников процесса жалоб пока нет», — сообщили агентству в суде.

По словам адвоката Телепнева Александра Чепкасова, апелляционную жалобу от своего имени он подаст в ближайшее время.

«Сегодня, в крайнем случае завтра жалоба будет подана», — пояснил правозащитник.

По мнению Чепкасова, Телепневу была выбрана чересчур суровая мера наказания, поскольку в существующей судебной практике при отсутствии судимости и положительной характеристике обвиняемого суд при такой статье, как правило, дает наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Ранее сторона защиты настаивала на изменении квалификации обвинения, объясняя это тем, что в конфликте не было хулиганских побуждений.

Судебный процесс по уголовному делу об избиении в феврале DJ Smash (Андрея Ширмана) в пермском ночном клубе «Дом Культуры» начался 29 июня. В ходе прошедших заседаний свои версии произошедшего конфликта озвучили сам потерпевший, свидетели и обвиняемые. Суд счел полностью доказанной версию о том, что после отказа сделать повторное селфи Ванкевич уронил DJ Smash на пол, подоспевший к ним Телепнев нанес музыканту два удара, а затем нападавшего поддержал сам Ванкевич. Во время драки DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

Суд приговорил Телепнева и Ванкевича к реальному сроку, как того и просило гособвинение. Однако требуемые 3,5 года были заменены двумя годами заключения для каждого из подсудимых.

Сразу после этого решения в секретариате регионального отделения партии «Единая Россия» сообщили, что в случае вступления приговора суда в законную силу Телепнев будет исключен из партии.

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 Осужденный за избиение DJ Smash пермский экс-депутат подал апелляцию
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