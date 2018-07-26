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09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске на асфальтобетонном заводе разбился рабочий

Мужчина упал с высоты.

Трагедией закончилась смена на асфальтобетонном заводе в Омске. Там днем произошел несчастный случай: один из работников упал с высоты при невыясненных обстоятельствах.

Мужчина рухнул на землю с высоты в несколько этажей, очевидцы вызвали ему скорую помощь. Однако приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть омича. Шансов выжить у него почти не было.

Об этом «Комсомолке» рассказали в следственном комитете. Силовики уже проводят проверку, и выясняют, почему рабочий разбился и как соблюдалась техника безопасности.

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