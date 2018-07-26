В Омске на асфальтобетонном заводе разбился рабочий

Трагедией закончилась смена на асфальтобетонном заводе в Омске. Там днем произошел несчастный случай: один из работников упал с высоты при невыясненных обстоятельствах.

Мужчина рухнул на землю с высоты в несколько этажей, очевидцы вызвали ему скорую помощь. Однако приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть омича. Шансов выжить у него почти не было.