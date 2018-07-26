Двое туристов на квадроцикле сорвались со скалы в горах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В Крыму на склоне горы Южная Демерджи (Алушта) мужчина и женщина сорвались со скалы на квадроцикле. Об этом сообщила
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В Крыму на склоне горы Южная Демерджи (Алушта) мужчина и женщина сорвались со скалы на квадроцикле. Об этом сообщила
Как уточнили в ведомстве, пострадали 29-летний мужчина и 28-летняя женщина. В результате падения они получили травмы. На помощь им выехали сотрудники Алуштинского отделения «Крым-Спас» и группа медиков.
Спасатели обеспечили доступ медицинских работников к пострадавшим для оказания первой помощи, после чего при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали их.