В Крымском районе, Геленджике и Новороссийске из-за непогоды прозвучали сирены
Они сработали вечером 25 июля в нескольких городах Кубани.
Они сработали вечером 25 июля в нескольких городах Кубани.
В ночь на 26 июля на территории края прошли ливни, порывистый ветер повалил деревья. В Крымском районе начал работу оперативный штаб для устранения последствий непогоды.
Ураганный ветер обрушился и на Геленджик.
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Сейчас службы ЖКХ ликвидируют последствия стихии, идет зачистка прибрежной полосы.
Как писал
На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань