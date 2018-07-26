В Крымском районе, Геленджике и Новороссийске из-за непогоды прозвучали сирены

Источник: Кубань 24

В ночь на 26 июля на территории края прошли ливни, порывистый ветер повалил деревья. В Крымском районе начал работу оперативный штаб для устранения последствий непогоды.

Ураганный ветер обрушился и на Геленджик. Из-за сильного ветра канатная дорога остановила работу на час.

В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что сирены в городе срабатывали четыре раза. Службы ГО и ЧС оповещали людей о необходимости не выходить из дома, не пользоваться автомобилями. Пострадавших нет.

Сейчас службы ЖКХ ликвидируют последствия стихии, идет зачистка прибрежной полосы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани до 27 июля ожидаются ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с.