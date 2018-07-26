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09:41 (мск), источник: Кубань 24

В Крымском районе, Геленджике и Новороссийске из-за непогоды прозвучали сирены

Они сработали вечером 25 июля в нескольких городах Кубани.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 94% 755 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Кубань 24

В ночь на 26 июля на территории края прошли ливни, порывистый ветер повалил деревья. В Крымском районе начал работу оперативный штаб для устранения последствий непогоды.

Ураганный ветер обрушился и на Геленджик. Из-за сильного ветра канатная дорога остановила работу на час.

В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что сирены в городе срабатывали четыре раза. Службы ГО и ЧС оповещали людей о необходимости не выходить из дома, не пользоваться автомобилями. Пострадавших нет.

Сейчас службы ЖКХ ликвидируют последствия стихии, идет зачистка прибрежной полосы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани до 27 июля ожидаются ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с.

На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Республики Адыгея и Черноморского побережья, от Геленджика до Магри, ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

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