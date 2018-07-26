Под Волгоградом ростовчане держали тысячи бутылок контрафактного алкоголя

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители на территории продовольственной базы обнаружили склад с немаркированной и маркированной поддельными акцизными марками алкогольной продукции: шестеро жителей Ростовской области держали там 4340 бутылок с этикетками известных марок водки и коньяка. Все подозреваемые в незаконном обороте задержаны.
Оперативники считают, что гости нашего региона производили липовые напитки на территории Обливского района Ростовской области: на заброшенной птицефабрики подозреваемые смешивали родниковую воду с медицинским спиртом, чтобы создать аналог водки, а для видимости коньяка добавляли красители. После этот алкоголь поставлялся в соседние области. Но обыск нарушил налаженную преступную деятельность: в подпольном цехе полицейские обнаружили и изъяли более 4,5 тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований, картонные коробки, акцизные марки, этикетки, фурнитуру и стеклотару, оборудование для закрутки, емкости, насосы и шланги, два транспортных грузовых средства. Объем конфиската составил около 9 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции. Он сейчас проходит проверку в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области: специалистам предстоит установить подлинность акцизных марок и соответствие спиртосодержащей жидкости требованиям межгосударственных стандартов.
Но следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области уже возбудили уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», ч.1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Все задержанные сознались в содеянном. Правоохранители проводят дальнейший комплекс оперативных мероприятий и следственных действий.