Под Волгоградом ростовчане держали тысячи бутылок контрафактного алкоголя

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители на территории продовольственной базы обнаружили склад с немаркированной и маркированной поддельными акцизными марками алкогольной продукции: шестеро жителей Ростовской области держали там 4340 бутылок с этикетками известных марок водки и коньяка. Все подозреваемые в незаконном обороте задержаны.

Оперативники считают, что гости нашего региона производили липовые напитки на территории Обливского района Ростовской области: на заброшенной птицефабрики подозреваемые смешивали родниковую воду с медицинским спиртом, чтобы создать аналог водки, а для видимости коньяка добавляли красители. После этот алкоголь поставлялся в соседние области. Но обыск нарушил налаженную преступную деятельность: в подпольном цехе полицейские обнаружили и изъяли более 4,5 тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований, картонные коробки, акцизные марки, этикетки, фурнитуру и стеклотару, оборудование для закрутки, емкости, насосы и шланги, два транспортных грузовых средства. Объем конфиската составил около 9 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции. Он сейчас проходит проверку в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области: специалистам предстоит установить подлинность акцизных марок и соответствие спиртосодержащей жидкости требованиям межгосударственных стандартов.