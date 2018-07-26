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09:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Подарившего другу боеспособный снаряд к БМП нижегородца осудили на год условно

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор 50-летнему местному жителю по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов).

В частности, согласно информации, судом было установлено, что осенью 2016 года нижегородец получил от своего друга в дар боеспособный снаряд. Снаряд применяется для стрельбы из 30 мм автоматической пушки, устанавливаемой на БМП и БТР. Боеприпас он хранил у себя дома в ванной комнате за стиральной машиной. В декабре 2017 года нижегородец решил снаряд подарить другому своему другу. Во время передачи подарка его и задержали.

Отмечается, что нижегородец ранее не судим и имеет на иждивении 3-х детей. Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке.

Судья согласился с позицией государственного обвинителя. Он признал мужчину виновным. В итоге подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, в отношении друга, изначально сбывшего нижегородцу снаряд, уголовное дело выделено в отдельное производство.

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