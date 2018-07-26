Подарившего другу боеспособный снаряд к БМП нижегородца осудили на год условно

В частности, согласно информации, судом было установлено, что осенью 2016 года нижегородец получил от своего друга в дар боеспособный снаряд. Снаряд применяется для стрельбы из 30 мм автоматической пушки, устанавливаемой на БМП и БТР. Боеприпас он хранил у себя дома в ванной комнате за стиральной машиной. В декабре 2017 года нижегородец решил снаряд подарить другому своему другу. Во время передачи подарка его и задержали.