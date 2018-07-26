Тело второго туриста из Приморья нашли в горах Хабаровского края

Напомним, что в июне группа туристов из Владивостока приехала в район имени Лазо и попыталась покорить Столовую гору. Во время восхождения одному из участников похода, 60-летнему мужчине, стало плохо. Приморцы оставили его на месте, а сами отошли, чтобы вызвать помощь. Вернувшись, они не нашли своего товарища. Позже его труп обнаружили спасатели. Также выяснилось, что найти мужчину пытался его 63-летний брат — он ушел за родственником и не вернулся.