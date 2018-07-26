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11:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Тело второго туриста из Приморья нашли в горах Хабаровского края

Мужчина пропал больше месяца назад.

Волонтеры нашли тело 63-летнего туриста, который больше месяца назад потерялся в горах Хабаровского края. Из-за непогоды авиация пока не может транспортировать погибшего, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что в июне группа туристов из Владивостока приехала в район имени Лазо и попыталась покорить Столовую гору. Во время восхождения одному из участников похода, 60-летнему мужчине, стало плохо. Приморцы оставили его на месте, а сами отошли, чтобы вызвать помощь. Вернувшись, они не нашли своего товарища. Позже его труп обнаружили спасатели. Также выяснилось, что найти мужчину пытался его 63-летний брат — он ушел за родственником и не вернулся.

Пару недель назад волонтеры отыскали трекинговые палки пропавшего туриста. Уже тогда добровольцы отметили, что шансов найти мужчину живым практически нет.

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