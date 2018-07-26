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10:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Вахитовском районе Казани «красный» автобус сбил пешехода

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани «красный» автобус сбил пешехода, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоиспекции.

ДТП на перекрестке улиц Япеева и Б. Красной произошло накануне около полудня.

34-летний водитель автобуса «МАЗ» не пропустил на пешеходном переходе 63-летнего мужчину и сбил его.

В результате ДТП пожилой мужчина был доставлен в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.

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