В Вахитовском районе Казани «красный» автобус сбил пешехода
(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани «красный» автобус сбил пешехода, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоиспекции.
(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Вахитовском районе Казани «красный» автобус сбил пешехода, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоиспекции.
ДТП на перекрестке улиц Япеева и Б. Красной произошло накануне около полудня.
34-летний водитель автобуса «МАЗ» не пропустил на пешеходном переходе 63-летнего мужчину и сбил его.
В результате ДТП пожилой мужчина был доставлен в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.