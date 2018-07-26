В Краснодаре ищут пропавшую 12-летнюю девочку
В правоохранительные органы города обратилась мать 12-летней Ксении Байбородовой с заявлением о ее исчезновении.
В правоохранительные органы города обратилась мать 12-летней Ксении Байбородовой с заявлением о ее исчезновении.
На протяжении нескольких дней ребенок гостил у бабушки в Краснодаре. Днем 23 июля Ксения вышла из дома на улице Донской и не вернулась. Ее мобильный телефон не отвечает.
Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
На вид пропавшей девочке около 14−15 лет, рост 161−163 см, она среднего телосложения, славянской внешности, лицо красное (после загара), волосы до плеч окрашены в розовый цвет, глаза голубые, на руках и ногах есть ссадины и царапины.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ксении Байбородовой, следователи просят сообщить об этом по телефонам: