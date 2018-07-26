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10:03 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре ищут пропавшую 12-летнюю девочку

В правоохранительные органы города обратилась мать 12-летней Ксении Байбородовой с заявлением о ее исчезновении.

На протяжении нескольких дней ребенок гостил у бабушки в Краснодаре. Днем 23 июля Ксения вышла из дома на улице Донской и не вернулась. Ее мобильный телефон не отвечает.

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

На вид пропавшей девочке около 14−15 лет, рост 161−163 см, она среднего телосложения, славянской внешности, лицо красное (после загара), волосы до плеч окрашены в розовый цвет, глаза голубые, на руках и ногах есть ссадины и царапины.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ксении Байбородовой, следователи просят сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 268−61−76, 8 (918) 493−73−02, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

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