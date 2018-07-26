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10:02 (мск), источник: АиФ Самара

Транспортная полиция Сызрани задержала поездного вора

Ехавший в поезде сызранец, «покопавшись» в вещах попутчика, украл банковскую карту.

В транспортную полицию Сызрани поступила информация о краже у пассажира поезда «Санкт-Петербург-Самара» банковской карты, на которой находилось четыре тысячи рублей, сообщает Сызранский линейный отдел министерства внутренних дел российской федерации на транспорте.

В краже потерпевший подозревал своего знакомого, с которым он вместе ехал из Москвы. Сотрудники уголовного розыска нашли попутчика обокраденного пассажира. Им оказался 22-летний житель Сызрани. Молодой человек признался, что украл банковскую карту из личных вещей знакомого, когда тот отлучился со своего места и вышел из поезда на станции Сызрань-1. Сворованные деньги сызранец успел потратить на личные нужды.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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