Транспортная полиция Сызрани задержала поездного вора

В транспортную полицию Сызрани поступила информация о краже у пассажира поезда «Санкт-Петербург-Самара» банковской карты, на которой находилось четыре тысячи рублей, сообщает Сызранский линейный отдел министерства внутренних дел российской федерации на транспорте.

В краже потерпевший подозревал своего знакомого, с которым он вместе ехал из Москвы. Сотрудники уголовного розыска нашли попутчика обокраденного пассажира. Им оказался 22-летний житель Сызрани. Молодой человек признался, что украл банковскую карту из личных вещей знакомого, когда тот отлучился со своего места и вышел из поезда на станции Сызрань-1. Сворованные деньги сызранец успел потратить на личные нужды.