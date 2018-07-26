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10:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Обнальщики» из Городца Нижегородской области вывели из-под госконтроля более 2 млрд. рублей

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в Городце утверждены обвинительные заключения по трём уголовным делам в отношении восьми местных жителей в возрасте от 27 до 50 лет.

Источник: Reuters

В частности, согласно информации, они обвиняются в незаконной банковской деятельности, а двое их подельников еще и в неправомерном обороте средств платежей.

Так, по версии следствия, с января 2010 года по 23 декабря 2016 года злоумышленники систематически осуществляли банковскую деятельность в Городце. При этом у них не были оформлены государственная регистрация кредитной организации и специальное разрешение Банка России.

Отмечается, что они обналичили через формально-легитимные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства, денежные средства на сумму более 2 млрд. рублей.

Таким образом, по данным ведомства, перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций привело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяющей физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате с января 2010 по 1 октября 2016 года участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 80 млн. рублей.

Шесть подельников вину признали в полном объёме. Они заявили ходатайство о рассмотрении дел в особом порядке судопроизводства. Ещё с двумя заключены досудебные соглашения.

Судом наложен арест на счета формально-легитимной организаций на сумму свыше 1 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Городецкий городской суд.

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