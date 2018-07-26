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10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту пыток студентов в отделе полиции

Им надевали наручники и пакет с нашатырем на голову.

В Воронеже сотрудники Следственного комитета проверили обращение двух студентов, обвинявших в пытках сотрудников отдела полиции № 4 Коминтерновского района.

Все началось с видео, где три студента юрфака ВГУ утверждают, что их пригласили в полицию как свидетелей по делу о краже телефона у их знакомой. В день когда у нее украли мобильник, они были у девушки в гостях.

Один из студентов Максим Гребенюк заявил, что у них забрали паспорта и телефоны. Потом его вызвали в кабинет, надели наручники, а на голову пакет с нашатырным спиртом и стали выбивать признание. Затем то же самое проделали с его друзьями Сергеем Троянским и Ильей Подгорным. Студентов все же отпустили, когда они подписали согласие на прохождение проверки на полиграфе.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с применением насилия». Наказание по этой статьи — от трех до десяти лет тюрьмы. В СК пояснили, что о конкретных подозреваемых в преступлении пока говорить рано.

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