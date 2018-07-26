В Воронеже возбудили уголовное дело по факту пыток студентов в отделе полиции

В Воронеже сотрудники Следственного комитета проверили обращение двух студентов, обвинявших в пытках сотрудников отдела полиции № 4 Коминтерновского района.

Все началось с видео, где три студента юрфака ВГУ утверждают, что их пригласили в полицию как свидетелей по делу о краже телефона у их знакомой. В день когда у нее украли мобильник, они были у девушки в гостях.

Один из студентов Максим Гребенюк заявил, что у них забрали паспорта и телефоны. Потом его вызвали в кабинет, надели наручники, а на голову пакет с нашатырным спиртом и стали выбивать признание. Затем то же самое проделали с его друзьями Сергеем Троянским и Ильей Подгорным. Студентов все же отпустили, когда они подписали согласие на прохождение проверки на полиграфе.