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11:20 (мск), источник: РИА Новости

По делу о пытках в ярославской колонии задержали седьмого подозреваемого

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл — РИА Новости. В уголовном деле о пытках в ярославской колонии появился седьмой подозреваемый — как сообщила РИА Новости представитель Заволжского суда, уже сегодня будет решен вопрос об аресте.

Источник: РИА Новости
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«Сегодня утром поступило в суд ходатайство об аресте. Через несколько минут начинается заседание по рассмотрению этого ходатайства в отношении еще одного фигуранта дела, младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева», — сказала собеседница агентства.

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, при этом ранее сообщалось о задержании шести из них. Пять фигурантов заключены под стражу, по одному следствию дано время на сбор дополнительных доказательств для ареста.

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