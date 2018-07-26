По делу о пытках в ярославской колонии задержали седьмого подозреваемого

Источник: РИА Новости

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«Сегодня утром поступило в суд ходатайство об аресте. Через несколько минут начинается заседание по рассмотрению этого ходатайства в отношении еще одного фигуранта дела, младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева», — сказала собеседница агентства.

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.