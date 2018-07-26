По делу о пытках в ярославской колонии задержали седьмого подозреваемого

«Сегодня утром поступило в суд ходатайство об аресте. Через несколько минут начинается заседание по рассмотрению этого ходатайства в отношении еще одного фигуранта дела, младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева», — сказала собеседница агентства.
Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, при этом ранее сообщалось о задержании шести из них. Пять фигурантов заключены под стражу, по одному следствию дано время на сбор дополнительных доказательств для ареста.