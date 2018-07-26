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10:58 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе арестовали подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО

Сегодня утром в Уфе арестовали подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО Юрия Яшина. И сейчас на прямую связь с нашей студей уже готова выйти Гульназ Нураева.

Источник: ГТРК Башкортостан

Суд по избранию меры пресечения подозреваемым в убийстве Юрия Яшина проходитв эти минуты в Советском районном суде Уфы. Ровно в 10 утра к зданию подъехали два автозака, из которых конвойная служба вывела двоих подозреваемых. Всего по официальной информации, по данному делу проходят 5 обвиняемых. Материалы в отношении каждого из них будут рассматриваться отдельно. Задействованы 4 судей. Все это сделано для того, чтобы не затягивать процесс столь резонансного дела. Нам удалось выяснить, что двое уже доставленных обвиняемых, предполагаемые исполнители убийства.

Напомним, информация о похищении заместителя коммерческого директора УМПО появилась в конце прошлой недели. Уже на следующий день тело похищенного со следами насильственной смерти было найдено под мостом через Белую в районе Сафроновского переезда. Четырёх исполнителей убийства все они 90−95 годов рождения удалось задержать в ночь на 24 июля. Сразу был установлен и заказчик. Есть версия, что заказчиком убийства Яшина может оказаться его непосредственный руководитель.

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