В Уфе арестовали подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО
Сегодня утром в Уфе арестовали подозреваемых в убийстве
Сегодня утром в Уфе арестовали подозреваемых в убийстве
Суд по избранию меры пресечения подозреваемым в убийстве Юрия Яшина проходитв эти минуты в Советском районном суде Уфы. Ровно в 10 утра к зданию подъехали два автозака, из которых конвойная служба вывела двоих подозреваемых. Всего по официальной информации, по данному делу проходят 5 обвиняемых. Материалы в отношении каждого из них будут рассматриваться отдельно. Задействованы 4 судей. Все это сделано для того, чтобы не затягивать процесс столь резонансного дела. Нам удалось выяснить, что двое уже доставленных обвиняемых, предполагаемые исполнители убийства.
Напомним, информация о похищении заместителя коммерческого директора УМПО появилась в конце прошлой недели. Уже на следующий день тело похищенного со следами насильственной смерти было найдено под мостом через Белую в районе Сафроновского переезда. Четырёх исполнителей убийства все они 90−95 годов рождения удалось задержать в ночь на 24 июля. Сразу был установлен и заказчик. Есть версия, что заказчиком убийства Яшина может оказаться его непосредственный руководитель.