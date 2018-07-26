В Уфе арестовали подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО

Суд по избранию меры пресечения подозреваемым в убийстве Юрия Яшина проходитв эти минуты в Советском районном суде Уфы. Ровно в 10 утра к зданию подъехали два автозака, из которых конвойная служба вывела двоих подозреваемых. Всего по официальной информации, по данному делу проходят 5 обвиняемых. Материалы в отношении каждого из них будут рассматриваться отдельно. Задействованы 4 судей. Все это сделано для того, чтобы не затягивать процесс столь резонансного дела. Нам удалось выяснить, что двое уже доставленных обвиняемых, предполагаемые исполнители убийства.