В Крымском районе аварию с четырьмя погибшими устроил сотрудник МВД
В следственном комитете и полиции сообщили, что водителем иномарки, которая столкнулась с «Газелью» в Крымском районе, являлся сотрудник МВД.
В следственном комитете и полиции сообщили, что водителем иномарки, которая столкнулась с «Газелью» в Крымском районе, являлся сотрудник МВД.
По предварительным данным, автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, который перевозил людей на полевые работы. Водителем иномарки оказался сотрудник отдела МВД России по Крымскому району.
В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров «Газели» погибли на месте. Остальных пассажиров госпитализировали, сообщили в
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По факту проводят проверку.
Как сообщали Юга.ру, 26 июля на 13-ом километре трассы Крымск — Джигинка произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля BMW.