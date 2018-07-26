Прокуратура Волгограда начала проверку после ЧП с семьей, провалившейся с двойняшками в яму

После ливня тротуар вдоль новой рокадной дороги ушел из-под ног супругов Юлии и Александра Гойхфис, которые гуляли вместе со своими десятимесячными дочками-двойняшками. Семья с коляской провалилась в огромную яму с головой и только чудом выбралась из нее живыми. Помогли проезжавшие мимо волгоградцы. После купания в грязевой реке, малышки заболели. Их родители получили синяки и ссадины. В огромной луже сгинули мобильные телефоны, фотоаппарат и личные вещи.

— Вчера мы были в прокуратуре Волгограда. Написали заявление, чтобы провели проверку и выяснили, кто здесь виноват — строители или администрация, и на кого подавать в суд, — рассказала «КП-Волгоград» Юлия Гойхфис.

Пока же молодые родители ходят по врачам, их малышки сильно простыли.

— Сдаем анализы, чтобы продолжить лечение. Наш педиатр беспокоится, что девочки могли получить инфекцию, наглотавшись воды из грязной лужи. Потому что дети очень маленькие, — говорит мама пострадавших двойняшек.

Прошла семья и судмедэкспертизу. Все синяки, ссадины и гематомы, которые они получили, провалившись в яму и пытаясь из нее выбраться, зафиксировали документально.

Семья Гойхфис не стремится заработать на несчастье. Но Юлия и Александр не хотят, чтобы это дело спустили на тормозах. Ведь в такой яме мог оказаться любой житель Волгограда. А провалы на улицах города растут после каждого дождя.

— Прокуратура начала проверку по факту ЧП, — рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.