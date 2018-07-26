Прокуратура Волгограда начала проверку после ЧП с семьей, провалившейся с двойняшками в яму
Прокуратура Волгограда начала проверку по факту ЧП, которое произошло 22 июля на Центральной набережной Волгограда.
Прокуратура Волгограда начала проверку по факту ЧП, которое произошло 22 июля на Центральной набережной Волгограда.
После ливня тротуар вдоль новой рокадной дороги ушел
— Вчера мы были в прокуратуре Волгограда. Написали заявление, чтобы провели проверку и выяснили, кто здесь виноват — строители или администрация, и на кого подавать в суд, — рассказала «КП-Волгоград» Юлия Гойхфис.
Пока же молодые родители ходят по врачам, их малышки сильно простыли.
— Сдаем анализы, чтобы продолжить лечение. Наш педиатр беспокоится, что девочки могли получить инфекцию, наглотавшись воды из грязной лужи. Потому что дети очень маленькие, — говорит мама пострадавших двойняшек.
Прошла семья и судмедэкспертизу. Все синяки, ссадины и гематомы, которые они получили, провалившись в яму и пытаясь из нее выбраться, зафиксировали документально.
Семья Гойхфис не стремится заработать на несчастье. Но Юлия и Александр не хотят, чтобы это дело спустили на тормозах. Ведь в такой яме мог оказаться любой житель Волгограда. А провалы на улицах города растут после каждого дождя.
— Прокуратура начала проверку по факту ЧП, — рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Напомним, 22 июля семья отправилась погулять по набережной. Волгоградка несла на руках одну из дочерей. Вторая была в коляске, которую впереди вез папа. Огромную лужу не обойти, и Александр шагнул в воду. Секунда — и мужчина вместе с коляской рухнул в глубокую яму. Оказалось, что тротуар провалился под воду.