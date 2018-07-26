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10:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Здание воронежского обслуда оцепили из-за бесхозной сумки

На месте работают кинологи и оперативные службы.

Источник: РИА "Новости"

Утром в четверг, 26 июля, воронежцев напугало большое скопление оперативных служб у здания областного суда, расположенного на проспекте Революции. Улицу оцепили, прохожих попросили обходить здание стороной.

— В чем дело?! — с таким вопросом нам в редакцию позвонил наш постоянный читатель Владимир.

Оказалось, что это переполох вызвала бесхозная сумка, найденная кем-то из персонала.

— В 9.34 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в здании суда на проспекте Революции, — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе полиции.

В 10.10 на месте еще работают кинологи и оперативники. К этому моменту информация о найденной взрывчатке не подтверждается. Вполне может оказаться, что загадочный предмет — просто забытая кем-то сумка.

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