Здание воронежского обслуда оцепили из-за бесхозной сумки

Источник: РИА "Новости"

Утром в четверг, 26 июля, воронежцев напугало большое скопление оперативных служб у здания областного суда, расположенного на проспекте Революции. Улицу оцепили, прохожих попросили обходить здание стороной.

— В чем дело?! — с таким вопросом нам в редакцию позвонил наш постоянный читатель Владимир.

Оказалось, что это переполох вызвала бесхозная сумка, найденная кем-то из персонала.

— В 9.34 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в здании суда на проспекте Революции, — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе полиции.