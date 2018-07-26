Здание воронежского обслуда оцепили из-за бесхозной сумки
На месте работают кинологи и оперативные службы.
На месте работают кинологи и оперативные службы.
Утром в четверг, 26 июля, воронежцев напугало большое скопление оперативных служб у здания областного суда, расположенного на проспекте Революции. Улицу оцепили, прохожих попросили обходить здание стороной.
— В чем дело?! — с таким вопросом нам в редакцию позвонил наш постоянный читатель Владимир.
Оказалось, что это переполох вызвала бесхозная сумка, найденная
— В 9.34 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в здании суда на проспекте Революции, — рассказали «Комсомолке» в
В 10.10 на месте еще работают кинологи и оперативники. К этому моменту информация о найденной взрывчатке не подтверждается. Вполне может оказаться, что загадочный предмет — просто забытая