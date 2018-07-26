В Кировском районе Перми горит промышленное предприятие
Пожару присвоен четвертый, повышенный номер сложности.
Пожару присвоен четвертый, повышенный номер сложности.
В Перми горит промышленное предприятие на ул. Щигровская, 13 в Кировском районе Перми. По этому адресу находятся производственный корпус фирмы «Нефтехимик».
Как нам сказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, угрозы населению нет, на месте работают
— Возгорание произошло в 11.10, в 11.30 пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности, — сообщили в краевом МЧС.
По предварительной информации, горят цистерны с горячей жидкостью. Сейчас продолжается тушение пожара.