В Кировском районе Перми горит промышленное предприятие

В Перми горит промышленное предприятие на ул. Щигровская, 13 в Кировском районе Перми. По этому адресу находятся производственный корпус фирмы «Нефтехимик».

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Как нам сказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, угрозы населению нет, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Предприятие не относится к Пермскому пороховому заводу.

— Возгорание произошло в 11.10, в 11.30 пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности, — сообщили в краевом МЧС.