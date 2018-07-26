Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
«Три грации»: Татьяна Навка умилила соцсети снимком с дочками
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Ольгу Бузову раскритиковали за «наряд из 90-х»
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Как выглядит остров-курорт, куда нельзя мужчинам
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Перми горит промышленное предприятие

Пожару присвоен четвертый, повышенный номер сложности.

В Перми горит промышленное предприятие на ул. Щигровская, 13 в Кировском районе Перми. По этому адресу находятся производственный корпус фирмы «Нефтехимик».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как нам сказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, угрозы населению нет, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Предприятие не относится к Пермскому пороховому заводу.

— Возгорание произошло в 11.10, в 11.30 пожару был присвоен четвертый, повышенный номер сложности, — сообщили в краевом МЧС.

По предварительной информации, горят цистерны с горячей жидкостью. Сейчас продолжается тушение пожара.

Все новости региона
 Морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
А всем малышам — бесплатные погремушки
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
Задержан седьмой подозреваемый по делу о пытках в колонии
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Полузащитник сборной России перейдет в «Монако»
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех Традиционный рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд составил журнал Forbes
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь