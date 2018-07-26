Иномарка сбила насмерть женщину в Аксайском районе
Иномарка сбила насмерть женщину в Аксайском районе Ростовской области 26 июля.
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Иномарка сбила насмерть женщину в Аксайском районе Ростовской области 26 июля.
Как сообщает DonDay.ru, ДТП произошло около 7.00 на 1052-м километре трассы М-4 «Дон» возле поселка Рассвет.
Легковой автомобиль Mercedes сбил шедшую по обочине дороги женщину.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.