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11:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Иномарка сбила насмерть женщину в Аксайском районе

Иномарка сбила насмерть женщину в Аксайском районе Ростовской области 26 июля.

Как сообщает DonDay.ru, ДТП произошло около 7.00 на 1052-м километре трассы М-4 «Дон» возле поселка Рассвет.

Легковой автомобиль Mercedes сбил шедшую по обочине дороги женщину.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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