Сбил ребенка: в Крыму наказали сбежавшего с места ДТП мопедиста

«22 мая около 07:45 неустановленный водитель мопеда, двигаясь по междворовому проезду на одной из улиц Евпатории, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая шла в школу. В результате ребенок упал и получил травмы. Водитель мопеда место ДТП покинул. Медицинскую помощь не оказал», — рассказали в ведомстве.

Нарушитель был найден и задержан в июле. Он пояснил правоохранителям свой поступок тем, что слишком торопился по личным делам. Сотрудники ГИБДД возбудили в отношении водителя административные дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, а также за оставление места ДТП.