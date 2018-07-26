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10:54 (мск), источник: РИА Крым

Сбил ребенка: в Крыму наказали сбежавшего с места ДТП мопедиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Евпаторийский городской суд на два года лишил права управления транспортными средствами 50-летнего водителя мопеда, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Источник: РИА "Новости"

«22 мая около 07:45 неустановленный водитель мопеда, двигаясь по междворовому проезду на одной из улиц Евпатории, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая шла в школу. В результате ребенок упал и получил травмы. Водитель мопеда место ДТП покинул. Медицинскую помощь не оказал», — рассказали в ведомстве.

Нарушитель был найден и задержан в июле. Он пояснил правоохранителям свой поступок тем, что слишком торопился по личным делам. Сотрудники ГИБДД возбудили в отношении водителя административные дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, а также за оставление места ДТП.

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