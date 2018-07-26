На пляже в Туапсе туриста убил удар молнии
Турист купался в море во время грозы.
Турист купался в море во время грозы.
Личность погибшего установлена: это 38-летний приезжий из Пензенской области. 25 июля он находился на городском пляже вместе с женой, она стала свидетелем ЧП. Во время удара молнии мужчина находился в воде.
Спасатели подключились очень быстро и через несколько минут вытащили его на берег. Попытки медиков провести реанимационные мероприятия не помогли.
Как сообщила «Югополису» старший советник руководителя краевого СУ СКР Наталья Трифанова, проводится доследственная проверка. Точную причину смерти туриста установят по результатам